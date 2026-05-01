En el campamento de las Chivas hay plena confianza en poder revertir el 3-1 que tienen en contra ante Tigres, en el juego de Vuelta de Cuartos de final del sábado en el estadio Akron, afirma el defensa, José Castillo.

“El Guadalajara tiene posibilidades como las tendría cualquier equipo que esté jugando la liguilla porque este formato así lo permite no?, son eliminatorias que se definen a dos partidos, uno a uno y entonces al final confiamos plenamente que tenemos sí que hacer un partido extraordinario, pero claro que podemos, estamos en condiciones de hacerlo. Es un partido que va a definir el rumbo del torneo, lo estamos viviendo con mucha ilusión y me parece que el primer paso es creer que es posible pese a la complejidad que pueda representar el rival”

Castillo destacó el mensaje de autoridad que envió su presidente, Amaury Vergara en el tema de los seleccionados y aseguró que como grupo ya tenían prevista la ausencia de varios compañeros y que están preparados para afrontarla. (Por Manuel Trujillo Soriano)