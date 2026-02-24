La Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas AC, realiza de manera gratuita parte del retiro de los vehículos, camiones y tráileres incendiados en Jalisco por la delincuencia organizada como consecuencia del abatimiento de El Mencho, explica su presidente Enrique Dueñas, quien habla sobre las maniobras que realizan los conductores.

“Y fuimos a varias partes, al sur del estado sobre todo, estaba completamente cerrado allá para Cuatro Caminos, para Tuxpan, para toda esa parte donde fueron bastantes los vehículos que se incendiaron. y bueno, las grúas de alguna manera son para arrastrar vehículos y estos vehículos ya quemados pues hay que lñlevarlos en peso porque no tienen llantas y vienen humeando todavía”.

AGRUAS presta el servicio a solicitud de la Secretaría de Seguridad de Jalisco para retirar los vehículos siniestrados de la vía pública, pero los conductores son escoltados para evitar riesgos. La suspensión del servicio de transporte público durante el domingo, provocó que no llegaran algunos trabajadores. (Por Gricelda Torres Zambrano)