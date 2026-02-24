Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de La Academia, falleció a los 47 años, informa TV Azteca.

Héctor fue el primer eliminado del reality en el 2002, una experiencia que años después calificó como traumática por el impacto emocional que le causó. En el 2003 lanzó su álbum debut “Mi sabor”, del que destacó la canción “Batido de coco”, y aunque planeó un segundo disco, este no se concretó.

También participó en otros realities, actuó en televisión y más adelante se desempeñó como conductor de radio en Guadalajara. Pese a las dificultades, siempre expresó orgullo por haber pertenecido a la generación más exitosa del programa.

Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. (Por Katia Plascencia Muciño)