El entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, Javier Aguirre, se mostró confiado en vencer a Canadá el jueves, en el SoFi Stadium de Inglewood, California, para avanzar a la final de la Concacaf Nations League y ganarla por primera vez, según dijo.

“Tenemos que jugar bien al futbol, tenemos que llevar a cabo el plan de juego, tenemos que hacer un juego perfecto contra Canadá si queremos pasar a la siguiente ronda, no equivocarnos en los pequeños detalles. Creo que México está preparado y capacitado para ganarle a Canadá, eso lo creo de verdad; ellos con todo el respeto del mundo lucharán por sus intereses, pero creo que si hacemos el partido que estamos planeando podemos meternos a la final de esta competencia, la idea nuestra es ganarla evidentemente. Estoy seguro después de ver al grupo en estos entrenamientos esa actitud y tienen esas ganas de revertir esta situación”.

Adelantó el “Vasco” al portero Ángel Malagón, Jesús Gallardo y Erick Lira como 3 elementos de su once inicial y dijo que no se debe descartar la posibilidad de que Raúl Jiménez y Santiago Giménez puedan llegar a jugar juntos.

Por otro lado, el Club Pachuca informó que el portero, Carlos Moreno, se incorporará este miércoles a la concentración de la Selección Mexicana en los Ángeles, una vez que el jugador pudo concluir los trámites de renovación de la visa para ingresar a Estados Unidos los cuales tuvieron un retraso en la entrega del documento, ajeno al futbolista y al club, advierte la institución de los Tuzos. (Por Manuel Trujillo Soriano)