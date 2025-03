Los señalamientos de acoso laboral al interior del Cecytej siguen revelándose. Ahora es la directora del plantel Tonalá, Diana Patricia Ornelas García, quién interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por un despido que considera es injustificado y autoritario.

La queja con el número 492/2025, es en contra del titular del Cecytej, Augusto Valencia, la cual se suma a una interpuesta el pasado 4 de marzo en contra del propio órgano interno del control de dicha institución.

Al respecto ha hablado afectada.

“Pusieron a mí una queja que convenientemente la sacaron ahorita que es una queja que desde el 2023, una queja anónima, entonces ellos convenientemente pues según eso la utilizo el órgano de control, y con eso lo tomaron de pretexto para suspenderme. Entonces no se puede hablar con las personas porque vas con el órgano de control, a mí ni siquiera el director no me escuchó, o sea en primero, yo quise desmentir lo que dijeron, no me escuchó ese día, nada más se fue y me dijo bájale dos rayitas, le dije: pero es que no es verdad, dijo no, bájale dos rayitas, si se fue”.

A este señalamiento se suma uno más de trabajadores, quienes acusan que actualmente hay 19 empleados del plantel a los que se les adeuda prestaciones desde diciembre, sumado a que acusan, Augusto Valencia sigue siendo titular provisional y no ha sido ratificado.

Al respecto, el propio Augusto Valencia argumentó en las quejas en contra de la directora fueron interpuestas por trabajadores del mismo Cecytej. (Por Edgar Flores Maciel)