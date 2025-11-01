Ante el paro nacional convocado por transportistas y campesinos para este lunes 24 de noviembre, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles emitió una alerta por posibles afectaciones viales en las rutas que conectan con la terminal aérea.

El AIFA señaló que podrían presentarse bloqueos en autopistas clave como México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca y México-Puebla, por lo que pidió a las y los viajeros anticipar su llegada.

La movilización, organizada por la ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, contempla cierres en distintos puntos del país para exigir revisión de costos de transporte, regulación de tarifas de grúas y atención a productores afectados por la inflación y la inseguridad rural.

Las organizaciones aseguraron que no detendrán vehículos particulares ni de emergencia.