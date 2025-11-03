Durante la audiencia inicial por el asesinato del alcalde de Uruapan, la Fiscalía de Michoacán reveló que Víctor Manuel “N”, de 17 años y autor material del ataque, fue ultimado por el escolta Demetrio “N” cuando ya estaba sometido y esposado, usando la misma pistola empleada contra el edil.
El hecho derivó en que siete escoltas (acusados de homicidio por comisión por omisión) y Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señalado como autor intelectual, recibieran prisión preventiva oficiosa.
Peritajes indican que el disparo se realizó a menos de 30 centímetros y que paramédicos fueron inicialmente impedidos de atender al joven.
La Fiscalía expuso evidencia de filtraciones internas y coordinación criminal ligada al CJNG.
La decisión sobre su vinculación a proceso se definirá el próximo miércoles.
Revelan ejecución de atacante adolescente tras crimen del alcalde de Uruapan
