La aerolínea canadiense Air Canadá suspendió sus vuelos programados para hoy a Puerto Vallarta, así lo informó a través de su cuenta de X. El texto publicado dice lo siguiente: “Debido a una situación de seguridad en curso en Puerto Vallarta que afecta al aeropuerto de la ciudad, Air Canada ha suspendido temporalmente sus operaciones allí el día de hoy. Estamos monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales que están trabajando para resolver el problema. Se aconseja a los clientes que no intenten ir a la terminal aérea a menos que su vuelo se muestre como operando en aircanada.com, y se les notificará directamente de los cambios en sus itinerarios. Compartiremos más información tan pronto como esté disponible”. (Por: Arturo García Caudillo)