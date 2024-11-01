El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que el Aeropuerto de Guadalajara opera con normalidad y sin cancelaciones, pese a los hechos de violencia registrados en distintas zonas de Jalisco.

Aseguró que no se han presentado incidentes al interior de la terminal ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes.

Indicó que las situaciones difundidas en redes sociales no corresponden a eventos dentro de las instalaciones.

Añadió que el aeropuerto se mantiene bajo resguardo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la coordinación permanente con autoridades federales.