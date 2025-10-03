El programa previo a la Romería de la Virgen de Zapopan tendrá ajustes debido a las remodelaciones en el Centro Histórico de Guadalajara.

La imagen llegará a la Catedral el 9 de octubre a las 5:00 de la mañana para una misa y adoración nocturna.

El 10 y 11 se celebrarán misas solemnes, y la Eucaristía de Renovación de su nombramiento como patrona de la Arquidiócesis se trasladará al Paseo Alcalde, en lugar del Instituto Cultural Cabañas.

El 12 de octubre, tras la Misa de Despedida a las 5:00 de la mañana, la imagen iniciará su retorno a Zapopan por las avenidas Juárez-Vallarta, Unión-Américas y Andador 20 de Noviembre, para concluir con una misa en la Plaza de las Américas.