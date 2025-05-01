Un agente de la Policía Estatal Preventiva, identificado como escolta de un hijo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue privado de la libertad por hombres armados en Culiacán y rescatado tras un operativo de fuerzas federales y estatales.
El oficial fue rastreado gracias a un GPS que portaba, lo que permitió su localización y un enfrentamiento en el fraccionamiento Villa Bonita.
En el operativo, tres presuntos captores resultaron heridos y uno murió.
Rescatan a escolta del hijo del gobernador de Sinaloa
Un agente de la Policía Estatal Preventiva, identificado como escolta de un hijo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue privado de la libertad por hombres armados en Culiacán y rescatado tras un operativo de fuerzas federales y estatales.