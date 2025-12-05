La Secretaría de Transporte anunció ajustes temporales en diversas rutas del transporte público durante este fin de semana, debido a la realización de dos eventos deportivos en la ciudad.

El sábado, la Vía RecreActiva Nocturna generará modificaciones viales en el Centro a partir de las 7:00 de la noche, lo que afectará rutas como V02, C17, C139 y C140.

Los desvíos se concentrarán entre San Juan de Dios y la Glorieta de la Minerva, así como en avenida 16 de Septiembre.

Para el domingo, desde las 6:30 de la mañana, una carrera deportiva en la colonia Vallarta Norte ocasionará cierres momentáneos en vialidades como Vallarta y avenida México. Entre las rutas afectadas se encuentran C109, C110 y C140. (Por Edgar Flores Maciel)