La Secretaría de Transporte anunció ajustes temporales en diversas rutas del transporte público durante este fin de semana, debido a la realización de dos eventos deportivos en la ciudad.
El sábado, la Vía RecreActiva Nocturna generará modificaciones viales en el Centro a partir de las 7:00 de la noche, lo que afectará rutas como V02, C17, C139 y C140.
Los desvíos se concentrarán entre San Juan de Dios y la Glorieta de la Minerva, así como en avenida 16 de Septiembre.
Para el domingo, desde las 6:30 de la mañana, una carrera deportiva en la colonia Vallarta Norte ocasionará cierres momentáneos en vialidades como Vallarta y avenida México. Entre las rutas afectadas se encuentran C109, C110 y C140. (Por Edgar Flores Maciel)
Ajustan rutas de transporte este fin de semana por eventos deportivos en Guadalajara
La Secretaría de Transporte anunció ajustes temporales en diversas rutas del transporte público durante este fin de semana, debido a la realización de dos eventos deportivos en la ciudad.