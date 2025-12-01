Para cerrar el año a tambor batiente, la Cámara de Diputados discutirá y aprobará al menos otras tres iniciativas de relevancia, así lo comenta el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal.

“Y hay tres leyes importantes que esperamos sacar entre martes, miércoles y, si es necesario, el jueves, que son: la ley de salud, modificaciones a este importante ordenamiento jurídico, entre el que contiene los vapeadores, que ha habido mucha presión para que no se legisle, pero lo vamos a hacer. Es una reforma más integral en materia de salud, no solo vapeadores. Viene también una Ley de Economía Circular”.

Y la tercera iniciativa en materia de Impuestos a Importaciones y Exportaciones, mediante la cual se busca fortalecer la capacidad productiva del país, proteger el empleo nacional y asegurar que México compita con justicia en el mercado global. (Por Arturo García Caudillo)