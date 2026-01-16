La Secretaría de Transporte informó que este domingo 18 de enero se aplicarán ajustes temporales al servicio de transporte público en Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, con motivo de dos eventos deportivos programados para iniciar a las 18:30 horas.

En Guadalajara, el recorrido de la carrera abarcará las avenidas Fray Antonio Alcalde, Hidalgo, Morelos, Belén, Fray Junípero Serra y Normalistas, con meta en la Glorieta de la Normal. En Tlaquepaque, el circuito iniciará en las inmediaciones de El Parián y avanzará por las calles Juárez, Niños Héroes, Constitución, Donato Guerra y la Calzada Delicias.

Estos recorridos generarán afectaciones en diversas rutas del transporte público. En el Centro de Guadalajara, líneas como C01, C04, T14A y T15 suspenderán paradas en Belén–Fray Junípero Serra y en Fray Antonio Alcalde. En Tlaquepaque, rutas como C05, C31, T02 y T13A tendrán detenciones suspendidas en la avenida Niños Héroes, mientras que las líneas C58 y C59 se verán afectadas en el cruce de Jalisco y Donato Guerra.

La dependencia recomendó a los usuarios anticipar sus traslados y considerar rutas alternas durante el desarrollo de los eventos. (Por Edgar Flores Maciel)