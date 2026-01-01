Aspirantes al cargo de fiscal Anticorrupción comparecieron ante el Congreso de Jalisco como parte del proceso de designación para encabezar dicho órgano.

Entre las comparecientes se encuentra la actual consejera jurídica del Gobierno estatal, Tatiana Esther Anaya, quien rechazó que su posición dentro del equipo jurídico del gobernador Pablo Lemus le otorgue alguna ventaja en el proceso.

Asimismo, negó que su eventual nombramiento ponga en riesgo la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción.

“No me da ventaja, me da experiencia si lo llamamos de alguna manera, me da experiencia el participar porque, bueno, pues acá en la Consejería ves muchas materias y ves muchas situaciones que podrían beneficiar o perjudicar”.

Tatiana Esther Anaya destacó su formación y experiencia en materia penal en la evaluación realizada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. (Por Marck Hernández)