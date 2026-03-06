La Secretaría de Transporte informó que este fin de semana se aplicarán ajustes en el servicio de transporte público en Guadalajara y Zapopan debido a la realización de tres eventos deportivos y una marcha.

El sábado 7 de marzo, a partir de las 19:00 horas, se llevará a cabo la Vía RecreActiva Nocturna, lo que afectará la circulación en las avenidas Juárez–Vallarta y Fray Antonio Alcalde–16 de Septiembre.

Para el domingo 8 de marzo, desde las 6:30 horas, dos carreras deportivas provocarán cierres parciales en avenidas Vallarta y México, así como en el bulevar Panamericano. Debido a ello, las unidades de rutas que pasan por esas vías suspenderán temporalmente su servicio.

Ese mismo día, a partir de las 12:00 horas, se realizará una marcha que partirá de la Glorieta de los Niños Héroes con destino a Liceo, lo que ocasionará desvíos en rutas.

La dependencia recomienda a los usuarios consultar sus redes sociales oficiales para conocer los cambios y planear sus traslados con anticipación. (Por Edgar Flores Maciel)