Un tribunal de Jalisco declaró culpable a Yigal “N” por la muerte de una mujer y dos hombres en un accidente ocurrido el 17 de octubre de 2021 sobre avenida López Mateos, en Tlajomulco.

Durante el juicio oral se presentaron pruebas periciales y el testimonio de 17 personas que acreditaron que el acusado invadió los carriles contrarios e impactó el vehículo donde viajaban las víctimas.

El hombre fue detenido el 21 de octubre de ese mismo año y procesado por homicidio a título de culpa grave, además de daño en las cosas.

El tribunal confirmó su responsabilidad y fijó para el 11 de marzo la audiencia en la que se determinará la pena y la reparación del daño. (Por Edgar Flores Maciel)