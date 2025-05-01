A pesar de que se intensificó la estrategia de vacunación, el sarampión no da tregua en Jalisco, ya que en en el 2026, hasta este 29 de enero, el número de casos alcanzó los 754.

Las probabilidades de que la cifra siga en aumento son altas, dado que de acuerdo al informe diario de la Secretaría Federal de Salud, los casos probables acumulados suman 1,470 en la entidad.

El Secretario estatal de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, confirma a Notisistema que hasta este viernes son 15 las escuelas afectadas, con 22 casos en nueve municipios.

Reitera el llamado a vacunar a los menores, a protegerlos incluso con cubrebocas y a no enviarlos enfermos a clases. (Por Gricelda Torres Zambrano)