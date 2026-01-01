Autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron este viernes un operativo en la zona conocida como Pueblo Quieto, ubicada en las inmediaciones de las avenidas Mariano Otero e Inglaterra, a un costado de las vías del tren, en Guadalajara.

En el sitio participaron elementos de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, fuerzas federales y estatales, así como personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

Las autoridades arribaron con una retroexcavadora, varillas videntes, picos y palas para iniciar una intervención que, de acuerdo con información oficial, corresponde a un operativo de búsqueda en vida.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que no se tiene registro ni indicios de una posible inhumación clandestina en el lugar; sin embargo, la zona fue procesada durante este mediodía como parte de las labores de búsqueda, a la espera de obtener resultados. (Por Edgar Flores Maciel)