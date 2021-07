El polémico edificio ubicado en el cruce de Otranto y Alberta en Providencia, denunciado por violar planes parciales, dañar una casa vecina, en donde se denunciaron actos de corrupción y escaló en importantes conflictos judiciales, finalmente el Ayuntamiento de Guadalajara le entregó los permisos de habitabilidad. El abogado Christian Gudiño denuncia que este permiso se liberó con poca transparencia:

“Desgraciadamente pues nos vamos enterando que ahora ya, además de que les otorgaron la habitabilidad, renovaron las licencias sin ningún tipo de impedimento”.

El Ayuntamiento de Guadalajara en su momento presentó juicios de nulidad para frenar la obra e incluso el ex alcalde Ismael del Toro estuvo a punto de pisar la cárcel por un supuesto desacato, pero finalmente el mismo ayuntamiento liberó las autorizaciones.

Acusa el abogado Gudiño que aunque cada departamento de esta torre costará cuatro millones de pesos, los desarrolladores no se han responsabilizado de los daños a la casa contigua y cuyo propietario no ha podido habitarla de nuevo. (Héctor Escamilla Ramírez)