Un choque en cadena registrado la tarde de este lunes en el kilómetro 427 de la autopista Guadalajara–Morelia, a la altura del municipio de Ocotlán, dejó como saldo preliminar al menos 25 personas lesionadas, informó Bomberos Jalisco, junto con corporaciones de Protección Civil de Ocotlán y Poncitlán.
El accidente involucró un tráiler, un autobús de pasajeros, una camioneta de carga y un vehículo particular. De forma extraoficial, se reportó que varios heridos fueron trasladados al hospital San Vicente, en Ocotlán, mientras los cuerpos de emergencia continúan las labores de rescate y valoración de víctimas en el lugar.
Debido al siniestro, la autopista permanece cerrada en ambos sentidos entre los kilómetros 427 y 429, por lo que las autoridades recomiendan utilizar vías alternas, ya que los trabajos para retirar las unidades siniestradas podrían extenderse varias horas. (Por Edgar Flores Maciel)
Al menos 25 lesionados deja choque en autopista GDL–Morelia
