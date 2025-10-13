Un choque en cadena registrado la tarde de este lunes en el kilómetro 427 de la autopista Guadalajara–Morelia, a la altura del municipio de Ocotlán, dejó como saldo preliminar al menos 25 personas lesionadas, informó Bomberos Jalisco, junto con corporaciones de Protección Civil de Ocotlán y Poncitlán.

El accidente involucró un tráiler, un autobús de pasajeros, una camioneta de carga y un vehículo particular. De forma extraoficial, se reportó que varios heridos fueron trasladados al hospital San Vicente, en Ocotlán, mientras los cuerpos de emergencia continúan las labores de rescate y valoración de víctimas en el lugar.

Debido al siniestro, la autopista permanece cerrada en ambos sentidos entre los kilómetros 427 y 429, por lo que las autoridades recomiendan utilizar vías alternas, ya que los trabajos para retirar las unidades siniestradas podrían extenderse varias horas. (Por Edgar Flores Maciel)