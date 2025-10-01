El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Egipto, la firma del acuerdo de paz para la Franja de Gaza, acompañado por más de treinta líderes internacionales, entre ellos Emmanuel Macron y Keir Starmer.

El pacto marca el inicio del alto al fuego entre Israel y Hamás tras más de dos años de ofensiva que dejó miles de desplazados y hambruna.

La primera fase contempla el retiro parcial de tropas israelíes y el retorno de palestinos a sus hogares, mientras que las siguientes abordarán el desarme de Hamás y la creación de un gobierno de transición respaldado por una nueva fuerza de seguridad palestina.