Miles de personas de diferentes partes de México y Estados Unidos han llegado hasta la Arena VFG para despedir a Vicente Fernández.

No importa si es en silla de ruedas, en muletas o bastón, cOmo Marina, quien era vecina del charro de Huentitán.

“Aparte de que era nuestro vecino, o sea crecimos con su música, con su cariño… no, no, venimos ahora si con todo, si, si venimos a traerle sus rosas rojas. Si estamos muy consternados”.

Según cifras oficiales, han llegado a esta capilla ardiente más de 35 mil personas y se espera que a las 3:00 de la tarde, la Arena VFG registre un lleno total para la misa de cuerpo presente de Vicente Fernández. (Por Katia Plascencia)