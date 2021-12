Este viernes Salvador Macías López está cumpliendo 16 años de edad pero no lo podrá festejar con su familia que no lo ha visto desde el día de su nacimiento.

Salvador nació el 13 de diciembre de 2005 en la Clínica 45 del Seguro Social pero un día después fue robado por una mujer que se hizo pasar como enfermera.

Los padres de Salvador, Rosalía y Yasir, tienen otros dos hijos pero este día es sumamente doloroso para ellos al no saber nada de su primogénito.

“No José Luis. Hoy es una fecha que nunca se me olvida porque prácticamente me destroza el alma. Es como si estuviera viviendo el mismo día, y ver mis manos que están vacías, ver la esperanza que yo tanto anhelaba y nunca llegó. Es algo que la verdad me destroza a mí el alma”.

Hace algunos meses cuando una bebé fue robada del hospital de Zoquipan el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez aseguró que la investigación de Salvador sigue abierta y que no se descarta ninguna línea de investigación, sin embargo Rosalía asegura que desde hace más de 14 años nadie de la Fiscalía se le ha acercado. (Por José Luis Escamilla)