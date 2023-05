Para darse a conocer los políticos usan de todo: volantes, pintan bardas, entregan despensas y ahora incluso reparten sandías.

Es el caso del titular del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, quien estuvo en municipios como Villa Hidalgo repartiendo sandías asegurando que se trataba de un programa de su dependencia y no de proselitismo político.

Sin embargo una solicitud de Transparencia revela que en el Sistema de Asistencia Social no existe programa alguno relacionado con la entrega de sandías.

La respuesta exacta fue: “No se cuenta con registro alguno relacionado con la entrega de 300 toneladas de sandías a través de los municipios y por lo tanto no se cuenta con contrato de donación, adquisición, reglas de operación o proceso de adjudicación o registro documental relacionado”.

El Secretario Alberto Esquer dijo que los productores Héctor Medina y Gabriela Vigil habían donado las sandías, sin embargo a través de la solicitud de Transparencia se informa que no existe ningún tipo de contrato entre la dependencia y los productores para la donación de las sandías. (Por José Luis Escamilla)