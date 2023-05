Las dos fincas ubicadas en Zapopan donde laboraban los centros de atención al cliente, donde desaparecieron siete jóvenes, no tenían permiso del ayuntamiento, trabajaban en la clandestinidad, señala el alcalde, Juan José Frangie.

“No, no hay permisos, ahí no hay permisos de call center, no, es una casa que estaba -¿Sin permisos?- Sin permisos, no tenía permiso. Obviemente necesitamos muchísimo la parte ciudadana, la queja ciudadana que nos ayuden a este tipo de situaciones”.

Reconoce el municipe que en el sur-poniente de Zapopan se han registrado un buen número de desapariciones este año y se refuerza la seguridad con helicópteros y la Guardia Nacional. (Por Claudia Manuela Pérez)