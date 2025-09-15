Por complicaciones con el cáncer que padece, el alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, solicitó licencia para separarse 15 días del cargo y, concluido el plazo, presentará su renuncia definitiva.

Acompañado de su secretario de Ayuntamiento, Mauricio Farah, el panista explicó que su enfermedad avanzó y decidió ya no continuar con los tratamientos médicos.

Mauricio Fernández se ausentará del 16 al 28 de septiembre y se reincorpora el 29 para rendir su Informe de Gobierno el día 30.

Después se retiraría de manera definitiva.

Desde hace unas semanas, el alcalde se traslada en sillas de ruedas con una máscara de oxígeno.