La presidenta Claudia Sheinbaum envió hoy al Senado sus iniciativas de reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Protección Industrial.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que se trata de dos iniciativas; la primera busca modificar la Ley de Amparo y el Código Fiscal de la Federación para promover el acceso a la justicia y una protección más eficiente y expedita.

La segunda iniciativa propone reformar la Ley Federal de Protección Industrial para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México.