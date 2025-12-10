72 horas después de la presunta arbitraria intervención a una tequilera, y en medio de críticas y descalificaciones de los propios habitantes, este miércoles reapareció el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro.

En redes sociales publicó un mensaje tras sostener una reunión en Palacio de Gobierno de Jalisco.

“Donde ya tuvimos la mesa final de trabajo junto con la empresa Cuervo, la cual, en días pasados, en redes sociales y en medios de comunicación, se había dado que nosotros habíamos querido expropiar esa empresa, lo cual es totalmente incierto; es una mentira por parte de la oposición. Realmente era un tema en cuestión de licencia, de predial, licencias de operactividad, de construcción y, al final de cuentas, llegamos a un punto de entendimiento por ambas partes”.

Según expuso el gobierno del Estado, la tequilera intervenida este miércoles ya opera con normalidad. (Por Gustavo Cárdenas)