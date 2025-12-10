La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una norma del Código Penal de Tamaulipas que vinculaba la homosexualidad con el delito de corrupción de menores, al considerar que vulnera el derecho a la igualdad, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad.

El pleno respaldó la acción promovida por la CNDH contra el artículo 192, aprobado en 2024 por el Congreso estatal.

El ministro Arístides Guerrero señaló que la disposición partía de estereotipos discriminatorios que criminalizan a la comunidad LGBTTIQ+.

Otros ministros advirtieron que la norma incluso equiparaba la homosexualidad con conductas como alcoholismo o explotación.

La Corte recordó que en México persisten altos niveles de crímenes de odio y que varios estados ya eliminaron figuras similares.

También calificó como grave que la legislación tamaulipeca asociara la orientación sexual con prácticas delictivas.