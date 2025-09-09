Pese a que se le atribuye que no hizo lo necesario para defender el caso de Valle de Los Molinos donde se pretenden construir 17 mil viviendas, no se investigará la actuación del entonces síndico Manuel Rodrigo Escoto Leal, aclara el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.

“No, no, para nada! es una gente muy profesional, es una gente que hace su chamba, pero muchas veces los magistrados toman sus criterios a como les dan sus dádivas. Yo no lo voy a permitir”.

Juan José Frangie, quien se prepara para rendir este jueves a las nueve de la mañana su informe de gobierno, arremetió contra los magistrados por corrupción y falta de criterio, al avalar la construcción de miles de viviendas en una zona ya saturada. Sentencia que van a seguir peleando. (Por Gricelda Torres Zambrano)