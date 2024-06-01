Bomberos Jalisco confirmó este martes la muerte de un adolescente de 16 años, quien se suma a la lista de víctimas mortales del temporal 2025.
El joven viajaba en motocicleta en el municipio de Degollado cuando, en medio de una fuerte tormenta, derrapó y fue arrastrado por la corriente aproximadamente 200 metros.
La emergencia fue reportada por testigos a Protección Civil municipal y estatal. Tras una búsqueda, el menor fue localizado sin vida.
Con este caso, asciende a 15 el número de personas fallecidas durante el temporal de lluvias en la entidad, la mayoría de ellas menores de edad, según datos oficiales. (Por Edgar Flores Maciel)
