Alcaldes de ocho municipios de la Ribera de Chapala manifestaron su rechazo al acueducto Solís-León, al advertir posibles afectaciones económicas, ambientales y al ecosistema del lago.

Durante una reunión, autoridades de Chapala, Ocotlán, Jamay y Jocotepec, entre otros, señalaron que la obra podría reducir significativamente el volumen de agua que recibe el lago.

El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, afirmó que ya se entregó un manifiesto sin obtener respuesta, pese a miles de amparos presentados por ciudadanos.

El proyecto busca abastecer de agua a ciudades de Guanajuato mediante un sistema de más de 200 kilómetros.

Los ediles pidieron reconsiderar la obra ante sus posibles impactos a largo plazo.