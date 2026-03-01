El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta ampliará su Terminal 2 con una inversión cercana a cinco mil millones de pesos, obra que estará lista a inicios de 2027 y permitirá duplicar las operaciones internacionales.

La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, destacó que el proyecto fortalecerá la conectividad del destino, que ya es uno de los principales puntos de entrada aérea del país.

En enero, el aeropuerto movilizó 732 mil pasajeros, con fuerte presencia de vuelos internacionales.

Autoridades subrayaron que el destino mantiene alta ocupación hotelera y se prepara para el Mundial 2026, con estrategias para atraer turismo.

Además, el sector reporta recuperación tras recientes eventos de seguridad, con actividad turística operando con normalidad.