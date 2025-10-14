Presidentes municipales de Los Altos de Jalisco reclamaron al Gobierno Federal el abandono y mal estado de las carreteras federales que cruzan la región, al asegurar que la falta de mantenimiento ha provocado afectaciones tanto a los productores como a la seguridad vial.

El alcalde de Lagos de Moreno, Edgar Alfredo González, señaló que no solo la autopista 80D presenta deficiencias, sino también la carretera 80 libre, la 45 y la 70, que comunican a distintas localidades alteñas.

“Nosotros en el tramo libre de esta misma carretera, sufrimos por la falta de atención y mantenimiento que desde hace muchísimos años no se lleva a cabo. Y no únicamente tenemos el trayecto de la Carretera 80, también tenemos el trayecto que cruza nuestra ciudad de la Carretera Lagos de Moreno–Ciudad Juárez, es la carretera 45 que también es un tramo federal, la cual durante muchos años no ha tenido el mantenimiento”.

Por su parte, alcaldes de Encarnación de Díaz, Ojuelos y Jalostotitlán coincidieron en que las vías federales no reciben mantenimiento desde el sexenio anterior, lo que ha derivado en daños económicos para el transporte de mercancías y mayor riesgo de accidentes. (Por Marck Hernández)