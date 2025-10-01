Tototlán y Puerto Vallarta los municipios más afectados durante esta temporal de lluvias 2025, sin embargo, no son las únicas poblaciones que han estado bajo el agua.

Este martes, el gobierno del Estado explicó los apoyos y programas de atención aplicados para atender a los damnificados, en voz de la Coordinadora de desarrollo social, Andrea Blanco.

“Gracias a la solidaridad de las y los jaliscienses logramos recaudar una tonelada y media de suministros principalmente alimentos que serán entregados el día de hoy a cada una de las familias afectadas, adicionalmente el DIF Jalisco ha entregado 2 mil 100 apoyos en especie y acercamos las brigadas Yo Jalisco con la OPD Salud, el Registro Civil”.

En el municipio de Tototlán fueron más de 500 las casas que quedaron bajo el agua por el desbordamiento del río El Tajo. (Por Gustavo Cárdenas)