La propuesta de reestructura del SIAPA ya fue entregada a los alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara para recibir observaciones y aportaciones, confirmó este viernes el gobernador Pablo Lemus Navarro.

“Ya la conocen, en una primera instancia los trabajos que celebramos durante este par de meses para hacer esta reingeniería al interior del SIAPA y hacer un rescate del SIAPA, un rescate financiero, un rescate administrativo, un rescate en la parte de recursos humanos, de personal, pero sobre todo un rescate en la parte del servicio para mejorar la calidad del agua, pero sobre todo también para mejorar la atención a los clientes del SIAPA”.

El mandatario precisó que en un plazo aproximado de diez días la propuesta será presentada formalmente ante la junta de gobierno del organismo. (Por Edgar Flores Maciel)