El peso mexicano cerró la semana con una ganancia de 0.17 por ciento para ubicarse en 18.39 unidades por dólar.

El repunte respondió a la debilidad del billete verde, aunque en el balance semanal la moneda acumuló una ligera depreciación de 0.18 por ciento.

Analistas advierten que el desempeño del peso ocurre por la incertidumbre por el cierre parcial del gobierno estadounidense, tensiones geopolíticas y la expectativa de datos de inversión local.