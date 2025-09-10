Durante su primer informe de gobierno, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, afirmó que en el municipio se registra una reducción del 25 por ciento en los delitos generales, pese a los hechos de violencia y multihomicidios ocurridos en las últimas dos semanas.

“Es importante aclarar que ningún delito ha ido a la alza, e incluso el homicidio doloso presenta una disminución del 8 por ciento, pero no nos conformes”.

En un ejercicio de autocrítica, reconoció que aún existen pendientes en materia de seguridad, aunque subrayó que Tlaquepaque fue incluido como municipio prioritario en la estrategia federal para elaborar acciones que garanticen la paz. (Por Edgar Flores Maciel)