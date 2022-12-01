El grupo parlamentario de Morena en el Senado propondrá un plan de austeridad, quedando suspendido el turismo parlamentario, así lo informa el coordinador morenista en la Cámara Alta, Adán Augusto López.

“Por ejemplo, vamos a proponer en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política que se acabó el turismo parlamentario, que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público. Esto es que ya, independientemente del grupo político o facción o grupo parlamentario al que pertenezcas han quedado suspendidos todos los viajes internacionales. Entonces, se suspende eso, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado, y nos vamos a ajustar al presupuesto que estamos ejerciendo este año, para el 2026”.

Además se suspenderán los incrementos salariales y se contratará por nómina a los trabajadores eventuales. De esta forma, se busca que haya un ahorro cercano a los 500 millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)