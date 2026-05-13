El secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, informó que la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, no asistió a la reunión convocada el pasado viernes para abordar las denuncias de mototaxistas relacionadas con presuntas extorsiones y amenazas atribuidas a personal del ayuntamiento.

“Está en su derecho de no acudir, fue una invitación respetuosa y cordial para platicar y sobre todo para aclarar los señalamientos de los conductores de mototaxis, no de la Secretaría del Transporte, sino de ellos directamente, de qué han estado siendo extorsionados, de que han estado haciendo amenazados por personal que ellos ubican del ayuntamiento de Tlaquepaque”.

Diego Monraz agregó que hasta el momento no tiene conocimiento de que exista una denuncia formal presentada ante la Fiscalía de Jalisco por estos presuntos actos de amenazas o extorsión. (Por Edgar Flores Maciel)