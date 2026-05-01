La posibilidad de reactivar el sistema de transporte público nocturno en la Zona Metropolitana de Guadalajara podría ser analizada por las autoridades estatales, informó el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor.

“Habría que analizar si existen algunas opciones de corredores y sobre todo el reto de que hubiera conductores también para el transporte nocturno. Ahorita el reto del transporte público en el país es tener conductores suficientes para la cantidad de unidades existen. No, ninguna propuesta se descarta, yo creo que todo lo que se proponga en positivo realistamente hablando para mejorar el transporte público siempre va a ser bienvenido”.

Diego Monraz indicó que uno de los principales desafíos sería garantizar personal suficiente para operar las rutas nocturnas, debido al déficit de conductores que enfrenta actualmente el transporte público en el país.

El titular de la Setran añadió que en Puerto Vallarta el servicio nocturno ha funcionado de manera favorable por las características económicas y el ritmo de vida del destino turístico. (Por Edgar Flores Maciel)