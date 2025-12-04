La alcaldesa de Uruapan Grecia Quiroz, reiteró su demanda de justicia por el asesinato del presidente municipal independiente y su esposo, Carlos Manzo.

Aseguró que no dejará de presionar a las autoridades estatales y federales hasta esclarecer el caso y evitar que el crimen quede impune.

Quiroz informó que participó en una reunión enfocada en seguridad, donde reafirmó su postura y señaló que miles de ciudadanos coinciden con su exigencia.

Pidió a las instituciones actuar con honestidad, ante el descontento social por la falta de confianza en las autoridades.