La alcaldesa de Uruapan Grecia Quiroz, reiteró su demanda de justicia por el asesinato del presidente municipal independiente y su esposo, Carlos Manzo.
Aseguró que no dejará de presionar a las autoridades estatales y federales hasta esclarecer el caso y evitar que el crimen quede impune.
Quiroz informó que participó en una reunión enfocada en seguridad, donde reafirmó su postura y señaló que miles de ciudadanos coinciden con su exigencia.
Pidió a las instituciones actuar con honestidad, ante el descontento social por la falta de confianza en las autoridades.
Alcaldesa de Uruapan reitera demanda de justicia por el asesinato de Carlos Manzo
