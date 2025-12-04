Este jueves fue anunciado el programa de actividades decembrinas en la zona Centro de Guadalajara, entre ellas, la celebración de misas especiales, conciertos y coros dentro de iglesias y en espacios públicos del primer cuadro, así lo explicó Carlos González, director de Cultura Municipal.

“Este mismo concierto se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las ocho de la noche, en el templo de Santa Teresa, Ecos de Navidad, que es un cuarteto de cuerdas llamado Gela. Estará en el Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, que está en avenida Hidalgo 412, esto el miércoles 10 de diciembre a las ocho de la noche, y Ecos de Navidad, cuarteto de cuerdas, ahí en el Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes y el Sagrario Metropolitano. Todo el programa musical de los templos ya se ha difundido desde inicio de semana.”

Además, en la zona Centro de Guadalajara se organizarán posadas con oferta gastronómica. (Por Gustavo Cárdenas)