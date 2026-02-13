En la primera sesión de Cabildo que encabeza, la alcaldesa de Tequila, Marisol Rodríguez Rivera, aseguró que en su administración no se permitirán extorsiones.

Rodríguez, postulada por Morena, vinculó su gestión con los principios de la llamada Cuarta Transformación y expresó que trabajará en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la paz y el desarrollo del municipio.

En sesión extraordinaria, se aprobó el regreso del síndico titular Fernando Contreras Salazar, quien había denunciado hostigamiento del exalcalde Diego “N”.

También retomó funciones el regidor de Movimiento Ciudadano, Jesús Durán Magallanes, quien previamente solicitó licencia tras señalar presiones del entonces edil.