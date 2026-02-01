El creador de los libros de texto de la llamada Escuela Mexicana, Max Arriaga, fue despedido como director general de contenidos educativos de la SEP. Sin embargo, al ser notificado, su reacción fue burlona y altanera hacia los funcionarios que lo notificaron, dejando constancia en las redes sociales.

“¿O sea sacar todo esto de aquí, lo que es mío, que es todo? ¿Y cómo lo saco? Digamos, ahorita que está transmitiéndose esto en tiempo real. Pero volteé a la cámara para que quede marcado en la historia que fue usted uno de los que corrió al que diseñó los libros de texto en este país, desde el obradorismo y desde el humanismo mexicano. ¿Quién dio la indicación? ¿Pero quién dio la indicación? ¿Fue Mario Delgado o fue Naomi? O sea, ¿usted viene en nombre de quién?”.

La SEP confirmó la destitución mediante un comunicado en el que aclara que no ocurrió ningún desalojo, sino que simplemente se le notificó que su plaza tendrá un cambio de naturaleza a partir del 15 de febrero y por tanto, habrá un nuevo nombramiento. (Por Arturo García Caudillo)