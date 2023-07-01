La semifinal soñada se hará realidad en el US Open. Primero, Carlos Alcaraz dio otra gran exhibición al derrotar 6-4, 6-2 y 6-4 al checo Jiri Lehecka, y después Novak Djokovic se impuso a Taylor Fritz por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4, por lo cual el español se medirá al serbio en busca de llegar a la final del torneo de Grand Slam que se juega en Nueva York.

Por cierto que en el juego Djokovic tuvo un momento de fricción con las tribunas que por unos abucheos no lo dejaban sacar y cuando llevaba ventaja de dos sets, tuvo una doble falta en un servicio. (Por Martín Navarro Vásquez)