Un incendio de grandes proporciones arrasó con una llantera en los cruces de la avenida De la Cruz y la calle Jade, en la colonia San Marcos de Guadalajara. El siniestro inició la madrugada de este miércoles y en cuestión de minutos redujo a ceniza decenas de llantas, dejando pérdidas totales.

Las llamas, que alcanzaron varios metros de altura, obligaron a desalojar a por lo menos 20 vecinos de la zona. Bomberos de Guadalajara trabajaron cerca de una hora para sofocar el fuego e ingresar hasta el epicentro. Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, no se registraron personas lesionadas. (Por Edgar Flores Maciel)