La mexicana Alegna González le dio al país una segunda medalla en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, al obtener la playa en la prueba de los 20 km de caminata.

González realizó un tiempo de 1:26:06 para quedarse con el segundo puesto del podio, por debajo de la española María Pérez quien ganó el oro, mientras que el bronce fue para la japonesa Nanako Fujii.

Es la segunda medalla de México en el Mundial, la primera fue de plata conquistada por Uziel Muñoz en lanzamiento de bala. (Por Martín Navarro Vásquez)