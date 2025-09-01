El presidente Donald Trump anunció que ordenó un “ataque letal” contra un barco que traficaba drogas y operaba en una ruta usada por narcotraficantes.
Trump afirmó que la acción fue dirigida por el “Secretario de Guerra” y que fallecieron tres personas a bordo, sin bajas entre fuerzas estadounidenses.
El mandatario vinculó el navío a una “Organización Terrorista” y justificó el golpe como respuesta al tráfico de fentanilo y otras drogas.
Por ahora no se han aportado detalles sobre la ubicación exacta del incidente ni sobre la identidad del buque.
Trump ordena ataque letal contra un buque acusado de narcotráfico; reportan tres muertos
