El presidente Donald Trump anunció que ordenó un “ataque letal” contra un barco que traficaba drogas y operaba en una ruta usada por narcotraficantes.

Trump afirmó que la acción fue dirigida por el “Secretario de Guerra” y que fallecieron tres personas a bordo, sin bajas entre fuerzas estadounidenses.

El mandatario vinculó el navío a una “Organización Terrorista” y justificó el golpe como respuesta al tráfico de fentanilo y otras drogas.

Por ahora no se han aportado detalles sobre la ubicación exacta del incidente ni sobre la identidad del buque.